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Порядок рассылки электронных повесток разработало Минобороны

30 апреля 2023, 04:29
Фото: 1MI

Минобороны разработало порядок рассылки электронных повесток

Министерство обороны России подготовило изменения в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ». Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Сюжет
Тюмень

Согласно проекту изменений, предлагается использовать в военкоматах информационные ресурсы для ведения электронных личных дел призывников, а также установить новый порядок оповещения призывников о явке на призывные мероприятия с помощью электронных повесток и заказных писем.

В документе отмечается, что электронная повестка будет считать вручённой с момента её размещения в личном кабинете граждан. Рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий.

При этом уточняется содержание повестки. В ней также будет указано, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении таких граждан применят временные ограничительные меры.

В Тюмени этой весной на военную службу будут призваны около 1,7 тысяч человек. Тюменцы будут служить во всех видах и войсках Вооруженных сил РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали массово удалять аккаунты на Госулугах. За первые 20 дней апреля свои четные записи с портала удалили более 240 пользователей. В апреле 2022 года этот показатель не превышал 100.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Повестки#Электронные повестки#Призыв#Военный призыв#Призывники#Тюмень#Военкомат#Тюменская область
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