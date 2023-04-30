Порядок рассылки электронных повесток разработало Минобороны

При этом уточняется содержание повестки. В ней также будет указано, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении таких граждан применят временные ограничительные меры.