Порядок рассылки электронных повесток разработало Минобороны

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Согласно проекту изменений, предлагается использовать в военкоматах информационные ресурсы для ведения электронных личных дел призывников, а также установить новый порядок оповещения призывников о явке на призывные мероприятия с помощью электронных повесток и заказных писем.
В документе отмечается, что электронная повестка будет считать вручённой с момента её размещения в личном кабинете граждан. Рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий.
При этом уточняется содержание повестки. В ней также будет указано, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня вручения повестки запрещается выезд из Российской Федерации. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, в отношении таких граждан применят временные ограничительные меры.
В Тюмени этой весной на военную службу будут призваны около 1,7 тысяч человек. Тюменцы будут служить во всех видах и войсках Вооруженных сил РФ.
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