Новый тип жилья появился в Тюмени. Квартиры там стоят 3 млн рублей

Площадь студий в коливинге от 17 до 25 квадратных метров. Аренда такого жилья в месяц обойдется от 23 до 30 тысяч рублей. Стоимость студий составляет порядка 3,5 миллионов рублей. За пользование общественными пространствами (коворкингом, спортзалом, игровой комнатой), придется платить ежемесячно 2 тысячи рублей. Но зато отсутствуют лишние взносы — в виде капитального ремонта.