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Новый тип жилья появился в Тюмени. Квартиры там стоят 3 млн рублей

30 апреля 2023, 03:56
Фото: Коливинг «Зёрна» | Продажа без комиссии Тюмень

В Тюмени появился новый тип жилья коливинг

Новый формат жилья, коливинг, появился в Тюмени. Он представляет из себя совместное проживание людей с общими намерениями.
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Тюмень

Отличительной чертой является совместные мероприятия: прием пищи, коммуникация в общих жилых зонах. По сути фомат чем-то схож с коммунальной квартирой. Отличие в том, что все бытовые вопросы — уборку, стирку, ремонт, доставку еду — берет на себя управляющая компания.

Правда, в таком жилье действуют повышенные тарифы на коммунальные услуги — от обычных они отличаются на 15-20%.

Площадь студий в коливинге от 17 до 25 квадратных метров. Аренда такого жилья в месяц обойдется от 23 до 30 тысяч рублей. Стоимость студий составляет порядка 3,5 миллионов рублей. За пользование общественными пространствами (коворкингом, спортзалом, игровой комнатой), придется платить ежемесячно 2 тысячи рублей. Но зато отсутствуют лишние взносы — в виде капитального ремонта.

Эксперты называют формат коливинга перспективным для Тюмени. Одним из преимуществ является централизованная систему аренды и управления домом. Кстати, в Санкт-Петербурге такой формат жилья очень популярен.

В Тюмени пока формат коливинга имеется в доме, где ранее располагалась гостиница «Колос», пишет 72.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 8,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию. Ее площадь составляет 35 квадратных метров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Квартиры-студии#Студия#Тюмень#Тюменская область
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