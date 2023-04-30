Неожиданная встреча случилась у А. Моора во время поездки в Нижнетавдинский район

Встреча с водителем пожарной машины и старшим дежурным смены Петром Кондрюковым произошла на пожарном посту. Глава Тюменской области рассказал, что Пётр Иванович занимался с ним в детстве в секции единоборств в спроткомплексе «Динамо» по улице Володарского.