Неожиданная встреча случилась у А. Моора во время поездки в Нижнетавдинский район

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Встреча с водителем пожарной машины и старшим дежурным смены Петром Кондрюковым произошла на пожарном посту. Глава Тюменской области рассказал, что Пётр Иванович занимался с ним в детстве в секции единоборств в спроткомплексе «Динамо» по улице Володарского.
Бывший тренер принёс Александру Море черно-белые фотографии сорокалетней давности, которые позволили обоим окунуться в приятные воспоминания.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор совместно с учителями и учениками гимназии N 49 навёл порядок на территории общеобразовательного учреждения.