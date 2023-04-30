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Неожиданная встреча случилась у А. Моора во время поездки в Нижнетавдинский район

30 апреля 2023, 14:18
Фото: telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области встретил своего бывшего тренера на пожарном посту

Глава региона Александр Моор во время деловой поездки в Нижнетавдинский район встретил своего тренера по дзюдо. Этой радостной новостью губернатор поделился в своём telegram-канале.

Встреча с водителем пожарной машины и старшим дежурным смены Петром Кондрюковым произошла на пожарном посту. Глава Тюменской области рассказал, что Пётр Иванович занимался с ним в детстве в секции единоборств в спроткомплексе «Динамо» по улице Володарского.

Бывший тренер принёс Александру Море черно-белые фотографии сорокалетней давности, которые позволили обоим окунуться в приятные воспоминания.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор совместно с учителями и учениками гимназии N 49 навёл порядок на территории общеобразовательного учреждения.

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#Елена Чебоксарова#События#Александр Моор#Тренеры#Дзюдо#Нижнетавдинский район#Общество#Новости тюмени
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