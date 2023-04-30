Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники

Главы департаментов и управ региона рассказали, что основным правилом при составлении праздничной программы на майские праздники для них стало сохранение безопасности населения. Ежегодный фейерверк на набережной Тюмени был отменен, чтобы не допустить скопления большого количества людей в одном месте. Вместо него салют в виде выстрела из стрелкового оружия устроят курсанты ТВВИКУ во время мероприятий.