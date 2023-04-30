Итоги недели: пожар на Воровского, расходы на Моора, отмена фейерверков в праздники

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Пожар в пятиэтажном доме по улице Воровского, 21, случился в Тюмени 26 апреля. Первоначально огонь охватил балкон последнего этажа, затем распространился на крышу. Жители дома выбежали на улицу вместе с документами и ценными вещами.
Глава города рассказал, что жильцам пострадавших при пожаре квартир предоставили возможность временно переехать в гостиницы абсолютно бесплатно. Многие семьи приняли это предложение.
Жители Тюменской области потратили на содержание Александра Моора более 20 млн рублей из областного бюджета. Такие данные указаны в опубликованном законопроекте на портале облдумы.
Это меньше, чем в 2021 году, когда тюменцы потратили на нужды главы региона чуть более 17 млн рублей.
Расходы на губернатора в текущем году могут превысить 22 млн рублей.
Традиционные праздничные фейерверки 1 и 9 мая отменили в Тюмени. Однако салюты все равно будут. Только из стрелкового оружия, о чем глава города Руслан Кухарук сообщил в своём telegram-канале.
Главы департаментов и управ региона рассказали, что основным правилом при составлении праздничной программы на майские праздники для них стало сохранение безопасности населения. Ежегодный фейерверк на набережной Тюмени был отменен, чтобы не допустить скопления большого количества людей в одном месте. Вместо него салют в виде выстрела из стрелкового оружия устроят курсанты ТВВИКУ во время мероприятий.
Ветераны ВОВ с огромным сожалением отнеслись к тому, что в этом году отменили акцию «Бессмертный полк».