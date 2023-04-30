Готовим шорты и шлепки: в Тюмени на следующей неделе потеплеет до +27

В среду, 3 мая, в Тюмень придет по-настоящему летняя погода. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +10…+16, к полудню воздух прогреется до +24…+26. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 5,5 м/с.