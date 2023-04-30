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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

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Готовим шорты и шлепки: в Тюмени на следующей неделе потеплеет до +27

30 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI

В Тюмени ожидается потепление до +26 градусов

В Тюмени потеплеет после первых майских выходных. По прогнозам синоптиков, 30 апреля ожидается пасмурная погода. Максимальная температура воздуха составит +6…+7.
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Тюмень

Праздничный день 1 мая пройдет при переменной облачности. Ночью столбики термометров покажут 0.+7, в дневные часы +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 1,7-3 м/с.

Первый рабочий день мая встретит тюменцев затянутыми тучами небом. Однако дождей в этот день не ожидается. Температура воздуха составит +3…+13 ночью и +14.+16 в светлое время суток.

В среду, 3 мая, в Тюмень придет по-настоящему летняя погода. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +10…+16, к полудню воздух прогреется до +24…+26. При этом будет дуть южный ветер со скоростью 5,5 м/с.

В четверг станет еще теплее — столбики термометров в этот день покажут +25.+27. День пройдет при переменной облачности и юго-западном ветре 7,1 м/с.

 

 

#Валентина Бурнашева#Прогноз#Общество#Новости тюмени#Погода#Погодные условия#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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