Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Теперь на странице группы высвечивается информация: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Федерального агентства по делам молодежи от 27.04.2023 № 2023-04-27-1248-ПН».
Ранее «Наш Город» писал, что экс-адвокат Виталия Бережного Александр Почуев намерен обратиться в главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с давлением на присяжных со стороны неустановленных лиц. По словам правозащитника, об этом его попросил его бывший подзащитный.