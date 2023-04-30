Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин

Ранее «Наш Город» писал, что экс-адвокат Виталия Бережного Александр Почуев намерен обратиться в главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с давлением на присяжных со стороны неустановленных лиц. По словам правозащитника, об этом его попросил его бывший подзащитный.