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Федеральное агентство заблокировало в VK группу по защите Бережного. Скрин

30 апреля 2023, 08:33
Фото: nashgorod.ru

Федеральное агентство заблокировало "ВКонтакте» группу по защите Бережного

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала сообщество, в котором выставлялась информация по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 8-летней Анастасии Муравьевой.
Сюжет
Тюмень
Теперь на странице группы высвечивается информация: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании решения Федерального агентства по делам молодежи от 27.04.2023 № 2023-04-27-1248-ПН».

Ранее «Наш Город» писал, что экс-адвокат Виталия Бережного Александр Почуев намерен обратиться в главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с давлением на присяжных со стороны неустановленных лиц. По словам правозащитника, об этом его попросил его бывший подзащитный.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Социальные сети#Блокировка#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Убийство#Тюмень#Тюменская область
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