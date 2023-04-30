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Двое погибших, один в коме: жительница Тюмени погибла в ДТП на Свердловской трассе

30 апреля 2023, 11:11
Фото: ГИБДД

Жительница Тюмени погибла в ДТП под Талицей

Жительница Тюмени погибла сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Талицком районе.
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Тюмень

Авария произошла на 14-м километре подъезда к Елани от автодороги Талица — Бутка. По предварительным данным, 52-летний водитель кроссовера Nissan X-Trail не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка иномарки, жительница Тюмени, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, 34-летний мужчина, в настоящее время находится в реанимации Талицкой ЦРБ в тяжелом состоянии.

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Свердловской области, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Алебашевской столкнулись две иномарки. Водитель одной из машин находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения.

#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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