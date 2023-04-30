Двое погибших, один в коме: жительница Тюмени погибла в ДТП на Свердловской трассе

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Авария произошла на 14-м километре подъезда к Елани от автодороги Талица — Бутка. По предварительным данным, 52-летний водитель кроссовера Nissan X-Trail не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель и 34-летняя пассажирка иномарки, жительница Тюмени, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, 34-летний мужчина, в настоящее время находится в реанимации Талицкой ЦРБ в тяжелом состоянии.
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Свердловской области, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на улице Алебашевской столкнулись две иномарки. Водитель одной из машин находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу движения.