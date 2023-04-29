В Тюмени проходит торжественный выпуск молодых офицеров ТВВИКУ. Видео

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В связи с мероприятием в центре города перекрыты несколько улиц. С 13:00 до 14:30 будут полностью закрыты для автомобилей улицы Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, д. 1. Здесь состоится торжественное прохождение колонн ТВВИКУ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 20 мая на участке улицы Ленина — от Перекопской до Красина — стартует первый этап работ по реконструкции. Участок будет закрты для движения транспорта до конца августа.