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В Тюмени проходит торжественный выпуск молодых офицеров ТВВИКУ. Видео

29 апреля 2023, 07:20
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени проходит торжественный выпуск офицеров ТВВИКУ

В Тюмени в эти минуты проходит торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
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Тюмень

В связи с мероприятием в центре города перекрыты несколько улиц. С 13:00 до 14:30 будут полностью закрыты для автомобилей улицы Максима Горького (от площади 400-летия Тюмени) — Республики — Челюскинцев — Камышинская — Чернышевского — Полевая — Флотская — Льва Толстого, д. 1. Здесь состоится торжественное прохождение колонн ТВВИКУ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 20 мая на участке улицы Ленина — от Перекопской до Красина — стартует первый этап работ по реконструкции. Участок будет закрты для движения транспорта до конца августа.

 

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ТВВИКУ#Выпускники#Диплом#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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