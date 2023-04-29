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В России шашлычный набор стал доступнее на 19% за год

29 апреля 2023, 05:04
Фото: 1MI
В России в преддверии майских праздников многие готовятся к сезону шашлыков. Приготовление блюд на мангале и отдых на природе стали своеобразной традицией для россиян.

В этом году стоимость шашлычного набора, включающего свинину, снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает eg.ru.

Команда аналитиков торговой сети "Пятёрочка" провела исследование и выяснила, что лучший способ сэкономить, отправляясь на пикник, - собрать шашлычный набор из продуктов собственных торговых марок (СТМ). Экономия может составить до 39%, если покупать свинину, или даже 48%, если остановить выбор на курице.

В среднем поездка на пикник обойдется в 2 096 рублей, если выбор падёт на шашлык из свинины, и в 2014 рублей, если шашлык будет приготовлен из курицы.

Если составлять шашлычный набор из ассортимента СТМ “Пятерочки”, то вариант со свининой обойдется в 1273 рубля, а вариант с курицей - в 1040 рублей.

По данным аналитиков, жители Москвы, Тольятти и Санкт-Петербурга чаще других закупали продукты для пикника. При этом петербуржцы предпочитали продукты собственных торговых марок. Жители Казани и Нижнего Новгорода, экономя время, выбирали готовое мясо в маринаде.

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