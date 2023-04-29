В России шашлычный набор стал доступнее на 19% за год

Команда аналитиков торговой сети "Пятёрочка" провела исследование и выяснила, что лучший способ сэкономить, отправляясь на пикник, - собрать шашлычный набор из продуктов собственных торговых марок (СТМ). Экономия может составить до 39%, если покупать свинину, или даже 48%, если остановить выбор на курице.