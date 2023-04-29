Тюменцы возмущены строительным мусором возле своих домов

Строительный мусор выгружают на улице Бабарынка в Тюмени

Тюменец, проживающий по адресу Бабарынка, 69, пожаловался на строительный мусор. По его словам, рядом с его домом выгрузили «половину разобранного дома». Такое сообщение появилось в паблике «ЧС Тюмень».

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