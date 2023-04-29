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Тюменцы возмущены строительным мусором возле своих домов

29 апреля 2023, 16:59
Фото: 1MI

Строительный мусор выгружают на улице Бабарынка в Тюмени

Тюменец, проживающий по адресу Бабарынка, 69, пожаловался на строительный мусор. По его словам, рядом с его домом выгрузили «половину разобранного дома». Такое сообщение появилось в паблике «ЧС Тюмень».
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Горожанин возмутился, что огромные доски, оставшиеся после демонтированной постройки, попытались затолкнуть в контейнеры, находящиеся неподалеку от его места жительства.

«Мужчина, не проживающий по данному адресу, приехал, выгрузил строительный мусор. Почему мы платим за вывоз мусора вместо других людей? Можно было хотя бы выложить огромные доски рядом: мусоровоз не сможет захватить контейнер из-за таких, как вы», — возмутился тюменец.

В комментариях подписчику пояснили, что мусор в любом случае обязаны будут вывезти.

«Каждый человек платит за вывоз мусора, неважно, где он его выбросил. Главное, на контейнерной площадке. Как правило, мусоровоз приезжает по графику и забирает все. Не имеет значения, половина там бака или он полон», — ответил один из местных жителей.

Ранее «Наш город» писал, что жители ММС жалуются на неубранные окурки, этикетки и бутылки. Они утверждают, что этот район всегда тонул в грязи.

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#Елена Чебоксарова#Мусор#Демонтаж#Аварийные дома#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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