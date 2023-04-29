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Тюменцы массово едут за город — на выезде из областной столицы образовались пробки

29 апреля 2023, 09:56
Фото: 1MI

Трассы под Тюменью сковали пробки из-за отдыхающих

Тюменские дороги сегодня сковали пробки — горожане массово уезжают из города на длинные выходные.
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Тюмень

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на трассах в районе Червишевского, Московского трактов, на Салаирском тракте. Многокилометровая пробка образовалась на Велижанском тракте — от Щербакова до садового общества Электрон».

Кроме того, в настоящее время в городе зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествия.

Ранее «Наш Город» писал, что в жители Тюмени будут отдыхать на майские праздники семь дней — с 29 апреля по 1 мая включительно и с 6 мая по 9 мая включительно.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зоны отдыха#База отдыха#Майские праздники#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
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