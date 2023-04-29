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Тюменцам рассылают смс о запрете на посещение леса

29 апреля 2023, 11:43
Фото: МЧС

Тюменцам запретили разводить открытый огонь и жарить шашлыки

Тюменцам в преддверии майских выходных РСЧС начала рассылать смс-сообщения о недопустимости разведения огня.
Сюжет
Тюмень
«Внимание! В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов и разведение открытого огня», — сказано в сообщениях.

Между тем, по данным МЧС по Тюменской области, с начала 2023 года только в Тюмени произошло 57 пожаров сухой травянистой растительности, было составлено 67 протоколов об административном правонарушении.

В настоящее время на территории региона действуют два новых лесных пожара. За сутки было ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 249,1 гектар.

Во время действия особого противопожарного режима штраф для граждан за нарушение составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 13 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году майские праздники пройдут в новом формате — отменены шествия и салюты. Но зато запланирована масса других мероприятий — от квартирников до речных прогулок по Туре.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Лесной пожар#Предупреждение пожаров#Тюмень#Тюменская область
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