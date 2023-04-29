Тюменцам предлагают помочь создать фильм об известном писателе взамен на имя в титрах

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Для тех, кто поддержит проект материально, он предложил ранний доступ к кинокартине, постер, а также возможность увековечить свое имя в титрах и даже стать сопродюсером.
В настоящее время проект собрал 6 тысяч рублей из заявленного 1 млн рублей. У тюменцев осталось 94 дня, чтобы поддержать его.
Как сообщает издание «Moi pirtal», на данный момент завершены съёмки в Екатеринбурге, но вскоре они продолжатся в Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам бесплатно покажут документальный фильм о советских рок-музыкантах.