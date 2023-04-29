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Тюменцам предлагают помочь создать фильм об известном писателе взамен на имя в титрах

29 апреля 2023, 17:34
Фото: 1MI

Жители Тюмени смогут принять участие в создании фильма о Владиславе Крапивине

Режиссёр фильма о тюменском писателе Владиславе Крапивине запустил краудфандинговую кампанию на сайте «Планета.ру» 25 апреля 2023 года в честь 85-летия известного писателя.
Сюжет
Тюмень

Для тех, кто поддержит проект материально, он предложил ранний доступ к кинокартине, постер, а также возможность увековечить свое имя в титрах и даже стать сопродюсером.

В настоящее время проект собрал 6 тысяч рублей из заявленного 1 млн рублей. У тюменцев осталось 94 дня, чтобы поддержать его.

Как сообщает издание «Moi pirtal», на данный момент завершены съёмки в Екатеринбурге, но вскоре они продолжатся в Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам бесплатно покажут документальный фильм о советских рок-музыкантах.

 

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