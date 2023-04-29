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Тюменцам бесплатно покажут известный фильм

29 апреля 2023, 15:22
Фото: 1MI

Показ фильма о советских рок-музыкантах состоится в Тюмени 9 мая

Документальное кино о становлении рок-музыкантов в период советского времени тюменцы смогут увидеть в мультицентре «Контра Пароходства». Об этом сообщили на его сайте.

Посетить премьеру «Герои советского нью-вейва» можно будет в кинозале мультицентра 5 мая в 19.00.

Для посещения сеанса нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Конторы парходства». К просмотру фильма допустят только совершеннолетних зрителей.

Данное кино россияне посмотрели уже во многих городах нашей страны. Фильм рассказывает о популярных музыкальных коллективах, которые образовались в эпоху советской цензуры.

Ранее «Наш город» писал, что в честь предстоящего юбилея покойного Владислава Крапивина снимут анимационный документальный фильм. В этом году писателю могло исполниться 85 лет.

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