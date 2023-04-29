Тюменцам бесплатно покажут известный фильм

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Посетить премьеру «Герои советского нью-вейва» можно будет в кинозале мультицентра 5 мая в 19.00.
Для посещения сеанса нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Конторы парходства». К просмотру фильма допустят только совершеннолетних зрителей.
Данное кино россияне посмотрели уже во многих городах нашей страны. Фильм рассказывает о популярных музыкальных коллективах, которые образовались в эпоху советской цензуры.
Ранее «Наш город» писал, что в честь предстоящего юбилея покойного Владислава Крапивина снимут анимационный документальный фильм. В этом году писателю могло исполниться 85 лет.