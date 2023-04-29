Тюменские врачи спасают жизни безнадежно больным из других регионов

Изначально небольшое новообразование у пациентки через два года увеличилось. Женщину стали беспокоить резкие боли в животе, появилась слабость и стала кружиться голова. Но удалять миому вместе с маткой больная, как ей советовали местные специалисты, не желала. Она приехала в Тюмень, чтобы вылечиться, и обратилась к врачам ОКБ №1.