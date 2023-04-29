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Тюменские врачи спасают жизни безнадежно больным из других регионов

29 апреля 2023, 14:37
Фото: 1MI

Пациентка из Югры выжила благодаря медработникам из Тюмени

Врачи несколько лет назад обнаружили миому матки у жительницы ЯНАО, но больная не захотела удалять ее вместе с женским органом, поэтому обратилась за помощью к тюменским врачам. Об этом сообщили пресс-службе областного департамента здравоохранения.
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ЯНАО

Изначально небольшое новообразование у пациентки через два года увеличилось. Женщину стали беспокоить резкие боли в животе, появилась слабость и стала кружиться голова. Но удалять миому вместе с маткой больная, как ей советовали местные специалисты, не желала. Она приехала в Тюмень, чтобы вылечиться, и обратилась к врачам ОКБ №1.

«Клинический случай оказался сложным, узлов было много, и они активно разрастались», — прокомментировал рентгенхирург Владимир Горбунов.

В итоге специалисты приняли решение сделать жительнице ЯНАО эмболизацию маточных артерий. После этой процедуры матка нормально функционирует, а клетки миомы гибнут.

Благодаря проведённой операции здоровье женщины было полностью восстановлено.

Ранее «Наш город» писал, что  врачи-акушеры-гинекологи остаются наиболее востребованными специалистами в медучреждениях Тюмени.

 

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#Елена Чебоксарова#Пациенты#Больные#Врачи#ЯНАО#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень
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