Тюменские врачи спасают жизни безнадежно больным из других регионов

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Изначально небольшое новообразование у пациентки через два года увеличилось. Женщину стали беспокоить резкие боли в животе, появилась слабость и стала кружиться голова. Но удалять миому вместе с маткой больная, как ей советовали местные специалисты, не желала. Она приехала в Тюмень, чтобы вылечиться, и обратилась к врачам ОКБ №1.
«Клинический случай оказался сложным, узлов было много, и они активно разрастались», — прокомментировал рентгенхирург Владимир Горбунов.
В итоге специалисты приняли решение сделать жительнице ЯНАО эмболизацию маточных артерий. После этой процедуры матка нормально функционирует, а клетки миомы гибнут.
Благодаря проведённой операции здоровье женщины было полностью восстановлено.
Ранее «Наш город» писал, что врачи-акушеры-гинекологи остаются наиболее востребованными специалистами в медучреждениях Тюмени.