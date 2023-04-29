Тюменские дети кидают камни в членов гаражного кооператива: одному уже пробили голову

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Очевидец также рассказал, что один из людей серьёзно пострадал от этих ребят. Однако потерпевший почему-то в полицию не обратился.
«Кооператив „Монтажник“ на Мельникайте, 52. Родители не игнорируйте, займитесь воспитанием деьей», — попросил тюменец, который зафиксировал хулиганство на видео.
Ранее «Наш город писал», что по улице 30 лет Победы кто-то бросил камень из окна. В это время возле дома шла мать с младенцем. Она предположила, что это сделали дети.