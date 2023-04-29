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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

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Тюменские дети кидают камни в членов гаражного кооператива: одному уже пробили голову

29 апреля 2023, 15:43
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что маленькие вандалы бросают камни в двери гаражей и людей

Местные жители сообщают, что тюменские дети хулиганят возле гаражей по улице Мельникайте. А именно: забрасывают двери построек камнями, которые прилетают также членам гаражного кооператива. Такая жалоба появилась в пабликах социальной сети Вконтакте.
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Дети

Очевидец также рассказал, что один из людей серьёзно пострадал от этих ребят. Однако потерпевший почему-то в полицию не обратился.

«Кооператив „Монтажник“ на Мельникайте, 52. Родители не игнорируйте, займитесь воспитанием деьей», — попросил тюменец, который зафиксировал хулиганство на видео.

Ранее «Наш город писал», что по улице 30 лет Победы кто-то бросил камень из окна. В это время возле дома шла мать с младенцем. Она предположила, что это сделали дети.

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#Елена Чебоксарова#Камни#Гаражи#Дети#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
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