Тюмень опять горит. На этот раз горит трава в районе Верхнего Бора

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
«Что-то горит, напротив Турбазы „Верхний Бор“, за рекой», — сообщают тюменцы в социальных сетях.
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам начали рассылать смс-сообщения о запрете на посещение леса и разведение открытого огня. Жителей региона предупреждают об административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима и штрафах.