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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

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Тюмень опять горит. На этот раз горит трава в районе Верхнего Бора

29 апреля 2023, 12:13
Фото: ЧС Тюмени

В Тюмени произошел очередной пожар в районе Верхнего Бора

С началом выходных дней в Тюмени вновь начались пожары. Очевидцы сообщают о клубах дыма, поднимающихся ориентировочно со стороны базы отдыха Верхний бор.
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Тюмень
«Что-то горит, напротив Турбазы „Верхний Бор“, за рекой», — сообщают тюменцы в социальных сетях.

«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцам начали рассылать смс-сообщения о запрете на посещение леса и разведение открытого огня. Жителей региона предупреждают об административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима и штрафах.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Лесной пожар#Тюмень#Тюменская область
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