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Тепло вернется в Тюмень на следующей неделе

29 апреля 2023, 03:19
Фото: 1MI

В Тюмени 29 апреля воздух прогреется до +12

В Тюмени сегодня ожидается солнечный день и температура воздуха +10…+12. Скорость ветра составит 2,8-3,3 метра в секунду.
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Тюмень

В последний день апреля, в воскресенье, похолодает. Ночью термометры покажут -1…+5, днем +6…+8. День пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами.

Первый день мая порадует тюменцев солнечной погодой. В темное время суток столбики термометров покажут 0…+7, в дневные часы воздух прогреется до +8…+13.

Во вторник, 2 мая, на тюменскую землю начнет возвращаться тепло — ночью температура воздуха составит +3…+13, к полудню столбики термометров поднимутся до +16…+18. День пройдет без осадков.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погодные условия#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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