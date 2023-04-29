Тепло вернется в Тюмень на следующей неделе

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В последний день апреля, в воскресенье, похолодает. Ночью термометры покажут -1…+5, днем +6…+8. День пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами.
Первый день мая порадует тюменцев солнечной погодой. В темное время суток столбики термометров покажут 0…+7, в дневные часы воздух прогреется до +8…+13.
Во вторник, 2 мая, на тюменскую землю начнет возвращаться тепло — ночью температура воздуха составит +3…+13, к полудню столбики термометров поднимутся до +16…+18. День пройдет без осадков.