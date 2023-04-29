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Строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени завершат осенью

29 апреля 2023, 11:15
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени завершат к ноябрю

В Тюмени в этом году построят 1,28 километров дороги на улице Тимофея Кармацкого. В Минувшем году в эксплуатацию было введено 0,62 километра.
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Тюмень

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в настоящее время здесь ведутся работы по обустройству тротуаров, велодорожек, освещения.

«Новая дорога протяженностью 1,89 километров значительно разгрузит улицу Дружбы и станет выездом на улицу Мельникайте», — сообщил Руслан Кухарук.

Работы здесь планируют завершить к середине ноября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет проведен первый этап реконструкции улицы Ленина. С конца мая до 31 августа для транспорта будет закрыт участок от Перекопской до Красина. Пути объезда организуют по улице Республики.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Строительство дорог#Тюмень#Руслан Кухарук#Тюменская область
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