Строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени завершат осенью

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, в настоящее время здесь ведутся работы по обустройству тротуаров, велодорожек, освещения.
«Новая дорога протяженностью 1,89 километров значительно разгрузит улицу Дружбы и станет выездом на улицу Мельникайте», — сообщил Руслан Кухарук.
Работы здесь планируют завершить к середине ноября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет проведен первый этап реконструкции улицы Ленина. С конца мая до 31 августа для транспорта будет закрыт участок от Перекопской до Красина. Пути объезда организуют по улице Республики.