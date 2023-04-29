Сезон фонтанов в Тюмени открыт

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Всего в этом году в городе будут работать девятнадцать фонтанов. Шесть из них — на территории Восточного административного округа, по три — на территории Ленинского и Калининского округов, шесть — в Центральном административном округе Тюмени.
Работать фонтаны в областной столице будут до октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 15 мая в домах начнут отключать горячую воду. Первый этап опрессовок коснется жителей Лесобазы, КПД и Зареки. Всего в этом году будет проведено семь этапов опрессовочных работ.