Семейный ресторан и пивной бар выставили в Тюмени на продажу за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В опубликованном объявлении указано, что в ресторанах общей площадью 780 квадратных метров сделан ремонт по дизайн проекту с использованием материалов премиум-класса. Имеются все необходимые для работы лицензии (алкоголь, кухня и пр.) Помещение находится в долгосрочной аренде — 10 лет.
«Одной из особенностей является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров». — сказано в сообщении.
В штате заведения — 25 сотрудников. В их числе: шесть поваров, десять официантов, четыре бармена, два хостес, две уборщицы, бухгалтер и управляющий. Фонд заработной платы — 750 тысяч рублей ежемесячно.
Также в Тюмени на продажу в Восточном микрорайоне выставлено еще одно кафе, расположенное рядом со Сквером Десантников. Стоимость заведения с мебелью и оборудованием составляет 26 миллионов рублей.
«Кафе полностью укомплектовано — печи (Италия), лавовый гриль (Франция), контактный гриль для шаурмы, пароконвектомат, холодильники, новый пончиковый аппарат, лапшерезка, ледогенератор, ноутбук, музыкальный микшер, профессиональные колонки, цветомузыка, видеопроектор, детская зона, телевизоры, кондиционеры, посуда, кухонный инвентарь и бытовая профессиональная техника, тепловая завеса, светодиодная бегущая строка, прочее», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти пытаются продать недострой на улице Федюнинского, 73, за 68 миллионов рублей. Готовность здания составляет 48%.