Семейный ресторан и пивной бар выставили в Тюмени на продажу за 35 млн рублей

В опубликованном объявлении указано, что в ресторанах общей площадью 780 квадратных метров сделан ремонт по дизайн проекту с использованием материалов премиум-класса. Имеются все необходимые для работы лицензии (алкоголь, кухня и пр.) Помещение находится в долгосрочной аренде — 10 лет.