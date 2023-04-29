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Семейный ресторан и пивной бар выставили в Тюмени на продажу за 35 млн рублей

29 апреля 2023, 05:03
Фото: alterainvest

В Тюмени продают ресторанный комплекс за 35 миллионов рублей

В Тюмени на продажу за 35 миллионов рублей выставили ресторанный комплекс — семейное кафе и пивной бар, расположенные в Восточном округе.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном объявлении указано, что в ресторанах общей площадью 780 квадратных метров сделан ремонт по дизайн проекту с использованием материалов премиум-класса. Имеются все необходимые для работы лицензии (алкоголь, кухня и пр.) Помещение находится в долгосрочной аренде — 10 лет.

«Одной из особенностей является отсутствие конкурентов в радиусе 10 километров». — сказано в сообщении.

В штате заведения — 25 сотрудников. В их числе: шесть поваров, десять официантов, четыре бармена, два хостес, две уборщицы, бухгалтер и управляющий. Фонд заработной платы — 750 тысяч рублей ежемесячно.

Также в Тюмени на продажу в Восточном микрорайоне выставлено еще одно кафе, расположенное рядом со Сквером Десантников. Стоимость заведения с мебелью и оборудованием составляет 26 миллионов рублей.

«Кафе полностью укомплектовано — печи (Италия), лавовый гриль (Франция), контактный гриль для шаурмы, пароконвектомат, холодильники, новый пончиковый аппарат, лапшерезка, ледогенератор, ноутбук, музыкальный микшер, профессиональные колонки, цветомузыка, видеопроектор, детская зона, телевизоры, кондиционеры, посуда, кухонный инвентарь и бытовая профессиональная техника, тепловая завеса, светодиодная бегущая строка, прочее», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти пытаются продать недострой на улице Федюнинского, 73, за 68 миллионов рублей. Готовность здания составляет 48%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Бизнес#Рестораны#Ресторанный бизнес#Тюмень#Тюменская область
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