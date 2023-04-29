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«По пешеходному тротуару машины ездят как по дороге»: тюменцы на Минской возмущены

29 апреля 2023, 16:17
Фото: ЧП Тюмень

Тюменцы возмущены, что автомобили ездят и паркуются на пешеходном тротуаре

Жильцы дома на улице Минской, 67, пожаловались, что тюменские автомобилисты спокойно проезжают по пешеходной зоне и, более того, там же же устраивают парковки. Такая жалоба распространилась в пабликах соцсети «Вконтакте».
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Автор поста рассказал, что не бездействовал и обращался в управляющую компанию, однако так решить проблему не удалось.

«На улице Минской возле дома N 67 по пешеходному тротуару машины ездят как по дороге, в последнее время на тротуаре уже устроили парковку. Через УК решить проблему не получается, говорят, территория города. Очень надеюсь, что благодаря публикации на эту проблему обратят внимание нужные службы», — написал горожанин.

Другие жильцы дома также поделились в комментариях своим мнением.

«Утренняя ситуация, он встал, перекрыл полностью въезд и выезд, главное, чтобы не пройти лишние 5 — 10 метров», — рассказала тюменка.

Комментаторы посоветовали ещё раз обратиться в управляющую компанию с просьбой поставить соответствующий знак или ограждение, чтобы подобной ситуации не возникало.

Ранее «Наш город» писал, что в период майских праздников парковки для жителей Тюмени будут бесплатными.

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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Парковка#Платная парковка#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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