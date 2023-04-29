«По пешеходному тротуару машины ездят как по дороге»: тюменцы на Минской возмущены

Тюменцы возмущены, что автомобили ездят и паркуются на пешеходном тротуаре

Жильцы дома на улице Минской, 67, пожаловались, что тюменские автомобилисты спокойно проезжают по пешеходной зоне и, более того, там же же устраивают парковки. Такая жалоба распространилась в пабликах соцсети «Вконтакте».

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