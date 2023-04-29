«По пешеходному тротуару машины ездят как по дороге»: тюменцы на Минской возмущены

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Автор поста рассказал, что не бездействовал и обращался в управляющую компанию, однако так решить проблему не удалось.
«На улице Минской возле дома N 67 по пешеходному тротуару машины ездят как по дороге, в последнее время на тротуаре уже устроили парковку. Через УК решить проблему не получается, говорят, территория города. Очень надеюсь, что благодаря публикации на эту проблему обратят внимание нужные службы», — написал горожанин.
Другие жильцы дома также поделились в комментариях своим мнением.
«Утренняя ситуация, он встал, перекрыл полностью въезд и выезд, главное, чтобы не пройти лишние 5 — 10 метров», — рассказала тюменка.
Комментаторы посоветовали ещё раз обратиться в управляющую компанию с просьбой поставить соответствующий знак или ограждение, чтобы подобной ситуации не возникало.
Ранее «Наш город» писал, что в период майских праздников парковки для жителей Тюмени будут бесплатными.