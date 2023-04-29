Первый светофор для велосипедистов установят в Тюмени

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В настоящее время здесь продолжаются дорожные работы. Уже проведено устройство ливневой канализации, переустройство инженерных сетей. Также установлены опоры освещения, проведена укладка бордюров.
Уже готовы к эксплуатации велодорожки и тротуары.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году завершат строительство новой дороги на улице Тимофея Кармацкого. За лето и осень дорожники намерены построить 1,28 километра автодороги.