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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

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Первый светофор для велосипедистов установят в Тюмени

29 апреля 2023, 11:25
Фото: Тюмень - Наш дом

В Тюмени установят первый светофор для велосипедистов

В Тюмени на улице Фармана Салманова появится первый в городе светофор для велосипедистов. Его установят на перекрестке улиц Заполярной и Фармана Салманова.

В настоящее время здесь продолжаются дорожные работы. Уже проведено устройство ливневой канализации, переустройство инженерных сетей. Также установлены опоры освещения, проведена укладка бордюров.

Уже готовы к эксплуатации велодорожки и тротуары.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году завершат строительство новой дороги на улице Тимофея Кармацкого. За лето и осень дорожники намерены построить 1,28 километра автодороги.

#Валентина Бурнашева#Велосипед#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Строительство дорог#Дороги#Велосипеды#Велосипедисты#Светофоры#Безопасность на дорогах#Руслан Кухарук#Тюмень#Тюменская область
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