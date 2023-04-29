Новые законы и правила: что изменится в жизни тюменцев с 1 мая 2023 года

Раньше банк узнавал о смерти клиента от наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемным кредитом, за который человек переставал платить. За это время родственники могли снять с карты или счетов умершего все деньги — это незаконно. Кроме того, деньгами могли пользоваться мошенники.