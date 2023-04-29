Новые законы и правила: что изменится в жизни тюменцев с 1 мая 2023 года

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Дополнительные выходные
В этом году тюменцы будут отдыхать в мае больше, чем в предыдущий месяц. Дополнительные дни отдыха подарят праздничные дни 1 и 9 мая. На Первомай дополнительный выходной выпадет на понедельник. В честь дня Победы дополнительными выходными днями станут понедельник и вторник — 8 и 9 мая.
Доставка пенсий
Доставка страховой пенсии, выплачиваемой наличными, с мая этого года будет осуществляться только через организации федеральной почтовой связи — «Почту России». Изменение позволит сделать получение пенсий на территории всей страны гарантированным и бесперебойным.
Раньше пенсию также можно было получать наличными через сторонние организации. С 1 мая так делать нельзя.
Ничего не изменится, если вы:
Тем, кто получал пенсию наличными через кассу сторонних организаций, заявлений писать не нужно. Переход на новые правила произойдёт автоматически.
Банки сразу будут узнавать о смерти своих клиентов от ФНС
С 18 мая вступает в силу закон, по которому банки смогут быстрее получать информацию об умерших клиентах.
Теперь налоговая будет обмениваться сведениями с органами ЗАГС в онлайн-режиме. После того как ФНС получит информацию о смерти человека, она снимет его с налогового учёта и в течение двух дней передаст информацию в банки.
После этого банк будет обязан прекратить или запретить совершение любых операций с деньгами на картах, счетах и вкладах умершего человека. Деньгами смогут распоряжаться наследники спустя шесть месяцев. Исключение — завещательные и иные распоряжения умершего.
Раньше банк узнавал о смерти клиента от наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемным кредитом, за который человек переставал платить. За это время родственники могли снять с карты или счетов умершего все деньги — это незаконно. Кроме того, деньгами могли пользоваться мошенники.
Снижение комиссии для компаний
С 1 мая 2023 года будет снижен максимальный размер комиссий банков для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и принимающих платежи через систему быстрых платежей, с 0,4 до 0,2% от суммы платежа.
Для самих граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе коммунальные услуги, по-прежнему остаются бесплатными.
Новые правила проверки счетчиков газа
С 1 мая 2023 года в отношении поверки газовых счетчиков без встроенного программного обеспечения вводятся более жесткие правила.
Их предусматривает вступивший в силу с 1 мая ГОСТ Р 8.1017-2023. Мастер будет проверять, есть ли малейшие признаки использования на счетчике когда-либо магнитных устройств для искажения показаний. Если такой факт установят, в отношении собственника будет составлен акт, дальнейшее рассмотрение которого будет проводить газовая компания.
Новые правила носят не только экономический смысл, но и обеспечивают безопасность: поверка счетчиков производится по четырем пунктам, что позволит избежать утечки газа и предотвратить все связанные с этим негативные последствия.
Упрощение получения мер поддержки семьями участников СВО
Совет Федерации одобрил закон, сокращающий сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников специальной военной операции. Документ касается в том числе граждан, заключивших контракты с военными компаниями, правоохранителей и лиц, проживающих или временно находящихся в зоне проведения СВО.
Теперь, если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим.
По мнению чиновников, это упростит процедуры получения положенных социальных выплат их родственниками.
Единая дата выплат на детей
Семьи, которые оформили ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет, начнут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, а за предыдущий.
Май станет последним месяцем зачисления по старым правилам. С июня семьи по всей стране будут получать выплаты в один день — 5-го числа. Переход на новую дату выплаты произойдет автоматически.
Ипотека
С 1 мая Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это изменение коснется кредитов, которые выдаются на покупку жилья в новостройках, так как там чаще завышают цены на квадратные метры, чтобы подтолкнуть покупателя взять ипотечный кредит.
ЦБ объясняет ужесточение правил ухудшением стандартов жилищного кредитования — в четвертом квартале 2022 года 44% кредитов были выданы людям, которые тратят на погашение займов более 80% своих доходов.
Авторы нововведения считают, что банкам будет невыгодно работать с неплатежеспособными заемщиками, которым, вероятно, после введения этой меры ипотеку не одобрят или одобрят, но под более высокий процент.
Сбор ДНК у осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК).
Ранее сбор ДНК был обязателен только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.
Новые нормы устанавливают, что обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются на всех осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и на лиц, подвергнутых административному аресту.
Продажа автомобиля через Госуслуги
С мая начнет действовать новая услуга на портале Госуслуг, предоставляющая возможность владельцам автомобилей заключать сделки купли-продажи в электронном формате. Воспользоваться сервисом смогут физические лица, если у них имеется автомобиль с пробегом.
Регистрация товарного знака
С 28 мая в Россию будет запрещено регистрировать товарный знак, который может ввести в заблуждение покупателя о месте производства товара. Отмечается, что под ограничения попадают не только названия географических объектов, но и созвучные слова.
Для регистрации товарного знака нужно будет, чтобы входящие в него географические названия соответствовали месту производства товаров. Это обеспечивает право потребителя на достоверную информацию