На тюменской птицефабрике сотруднику отрезало руку

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на производствах погибли несколько человек. Первая трагедия произошла на стройплощадке ООО «КвадроБетон» 14 февраля. Здесь с 10 этажа сорвался арматурщик. Мужчина скончался по пути в медицинское учреждение.