На тюменской птицефабрике сотруднику отрезало руку

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Published Сегодня, 06:01
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Мужчина решил поправить ремень на участке отреза голени/бедра, однако в итоге его руку зажало тросом и потянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника.
Пострадавшего госпитализировали в больницу р. п. Голышманово Тюменской области. В результате несчастного случая работник получил травматическую ампутацию правого предплечья.
На предприятии была проведена проверка по факту ЧП. В ходе расследования выявили, что причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ. За нарушения трудового законодательства ООО «РУСКОМ» привлекли к административной ответственности, сообщили «Нашему Городу» в Государственной инспекции труда по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на производствах погибли несколько человек. Первая трагедия произошла на стройплощадке ООО «КвадроБетон» 14 февраля. Здесь с 10 этажа сорвался арматурщик. Мужчина скончался по пути в медицинское учреждение.