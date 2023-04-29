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На тюменской птицефабрике сотруднику отрезало руку

29 апреля 2023, 06:01
Фото: ГИТ ТО

На тюменской птицефабрике работнику отрезало руку

На тюменской птицефабрике одному из работников отрезало кисть руки. ЧП произошло на участке разделки бройлеров ООО «РУСКОМ» во время проверки оборудования слесарем-наладчиком.
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Тюмень

Мужчина решил поправить ремень на участке отреза голени/бедра, однако в итоге его руку зажало тросом и потянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника.

Пострадавшего госпитализировали в больницу р. п. Голышманово Тюменской области. В результате несчастного случая работник получил травматическую ампутацию правого предплечья.

На предприятии была проведена проверка по факту ЧП. В ходе расследования выявили, что причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ. За нарушения трудового законодательства ООО «РУСКОМ» привлекли к административной ответственности, сообщили «Нашему Городу» в Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на производствах погибли несколько человек. Первая трагедия произошла на стройплощадке ООО «КвадроБетон» 14 февраля. Здесь с 10 этажа сорвался арматурщик. Мужчина скончался по пути в медицинское учреждение.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Производство#Производственные травмы#Птицефабрика#Тюмень#Тюменская область#Безопасность
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