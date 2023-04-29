На тюменской набережной начали дежурить спасатели

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
В дни праздников 1 и 9 мая патрулирование будет вестись с 13:00 до 23:00, в летние месяцы — с 12:00 до 22:00.
Спасатели будут регулярно проводить инструктажи для отдыхающих и рассказывать о правилах безопасного поведения на воде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на организацию патрулирования территорий, прилегающих к водным объектам потратят из бюджета 7,7 миллионов рублей. Дежурство будет проходить на 45 водных объектах, расположенных на территории города.