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На тюменской набережной начали дежурить спасатели

29 апреля 2023, 04:35
Фото: 1MI

В Тюмени набережную Туры патрулируют спасатели

В Тюмени спасатели начали патрулировать городскую набережную. Ежедневно дежурство на берегу рядом с Заречным парком будут нести пятнадцать человек — с 11:00 до 21:00.
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Тюмень

В дни праздников 1 и 9 мая патрулирование будет вестись с 13:00 до 23:00, в летние месяцы — с 12:00 до 22:00.

Спасатели будут регулярно проводить инструктажи для отдыхающих и рассказывать о правилах безопасного поведения на воде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на организацию патрулирования территорий, прилегающих к водным объектам потратят из бюджета 7,7 миллионов рублей. Дежурство будет проходить на 45 водных объектах, расположенных на территории города.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность#МЧС#Водоемы#Тюмень#Спасатели#Тюменская область
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