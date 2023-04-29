На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году расходы на содержание губернатора региона увеличатся еще на 2 миллиона рублей — до 22,3 миллионов. В 2021 году на нужды губернатора Моора потратили из областной казны 17,1 миллион рублей.