На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В документе отмечено, что на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования было затрачено 20,33 миллиона рублей. Это на 2 миллиона рублей больше изначально утвержденного показателя по расходам на нужды губернатора.
В законопроекте указано, что в 2022 году доходы бюджета Тюменской области составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей. Дефицит — 54,5 миллиарда рублей. Первоначальные показатели были утверждены в доходной части — 224,9 миллиарда рублей, расходной — 315,7 миллиардов рублей, дефицит — 90 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году расходы на содержание губернатора региона увеличатся еще на 2 миллиона рублей — до 22,3 миллионов. В 2021 году на нужды губернатора Моора потратили из областной казны 17,1 миллион рублей.