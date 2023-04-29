nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Изображение материала

На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей

29 апреля 2023, 04:15
Фото: 1MI

Тюменцы потратили на содержание губернатора Моора больше 20 миллионов рублей

Более 20 миллионов рублей потратили в прошлом году из бюджета Тюменской области на нужды губернатора Александра Моора. Соответствующая информация указана в законопроекте Об исполнении областного бюджета за 2022 год», опубликованном на портале областной думы.
Сюжет
Тюмень

В документе отмечено, что на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования было затрачено 20,33 миллиона рублей. Это на 2 миллиона рублей больше изначально утвержденного показателя по расходам на нужды губернатора.

В законопроекте указано, что в 2022 году доходы бюджета Тюменской области составили 239,4 миллиарда рублей, расходы — 293,9 миллиарда рублей. Дефицит — 54,5 миллиарда рублей. Первоначальные показатели были утверждены в доходной части — 224,9 миллиарда рублей, расходной — 315,7 миллиардов рублей, дефицит — 90 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году расходы на содержание губернатора региона увеличатся еще на 2 миллиона рублей — до 22,3 миллионов. В 2021 году на нужды губернатора Моора потратили из областной казны 17,1 миллион рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бюджеты#Бюджет Тюменской области#Тюменская областная Дума#Губернатор#Расходы#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
Сегодня, 05:46
Какие места стоит посетить в Тюмени
Вчера, 10:21
Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами
Вчера, 10:13
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
Вчера, 07:42
Рядом с набережной на участке КРТ построят новый жилой комплекс «Авторский»
Вчера, 09:59