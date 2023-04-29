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Лидер КПРФ ХМАО вступил в борьбу за пост кандидата в губернаторы Тюменской области

29 апреля 2023, 05:32
Фото: 1MI

Лидер КПРФ ХМАО претендует на пост губернатора Тюменской области

Глава югорской КПРФ Александр Савинцев намерен в этом году побороться на кресло губернатора Тюменской области. На днях он подал документы для участия в выборах главы региона.
Сюжет
Тюмень

По словам источника в политическом истеблишменте ХМАО, Савинцев решил стать конкурентом депутату Тюменской областной Думы Ивану Левченко, который баллотировался от партии КПРФ на прошлых выборах, пишет URA.RU.

Правда, шансы стать губернатором Тюменской области у Александра Савинцева крайне низкие.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году на содержание губернатора Тюменской области из бюджета было потрачено более 20 миллионов рублей. В этом году сумма расходов на нужды главы региона составит 22,3 миллиона рублей.

 

 

 

 

#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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