Лидер КПРФ ХМАО вступил в борьбу за пост кандидата в губернаторы Тюменской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам источника в политическом истеблишменте ХМАО, Савинцев решил стать конкурентом депутату Тюменской областной Думы Ивану Левченко, который баллотировался от партии КПРФ на прошлых выборах, пишет URA.RU.
Правда, шансы стать губернатором Тюменской области у Александра Савинцева крайне низкие.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году на содержание губернатора Тюменской области из бюджета было потрачено более 20 миллионов рублей. В этом году сумма расходов на нужды главы региона составит 22,3 миллиона рублей.