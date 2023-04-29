Ландшафтный пожар под Тюменью приближается к СНТ «Родничок». Видео

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
О столбах дыма и запахе гари сообщили тюменцы в городских пабликах. По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится в пределах нормы. Также отсутствует превышение концентрации ПДК.
В настоящее время на месте ЧП работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Работы осложняются из-за сильных порывов ветра. К месту тушения ландшафтного пожара уже выдвинулись добровольцы.
Добавлено в 20:22: 5 добровольцев оказывают помощь в тушении. Проведена опашка кромки пожара. Угроза жилым строениям и социально значимым объектам отсутствует. Площадь горения сухой растительности около 40 гектар.
О причине пожара не сообщается. Также неизвестно, есть ли пострадавшие от огня.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы заметили клубы дыма в районе базы отдыха «Верхний Бор».