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Ландшафтный пожар под Тюменью приближается к СНТ «Родничок». Видео

29 апреля 2023, 13:50
Фото: МЧС

В Тюмени тушат ландшафтный пожар около СНТ «Родничок»

Ландшафтный пожар в районе СНТ «Родничок» в Тюмени тушат семь пожарных расчетов. Возгорание произошло второй половине дня.

О столбах дыма и запахе гари сообщили тюменцы в городских пабликах. По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится в пределах нормы. Также отсутствует превышение концентрации ПДК.

В настоящее время на месте ЧП работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Работы осложняются из-за сильных порывов ветра. К месту тушения ландшафтного пожара уже выдвинулись добровольцы.

Добавлено в 20:22: 5 добровольцев оказывают помощь в тушении. Проведена опашка кромки пожара. Угроза жилым строениям и социально значимым объектам отсутствует. Площадь горения сухой растительности около 40 гектар.

Фото: ЧС Тюмень

О причине пожара не сообщается. Также неизвестно, есть ли пострадавшие от огня.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы заметили клубы дыма в районе базы отдыха «Верхний Бор».

#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Погода#Погодные условия#Видео
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