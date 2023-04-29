nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Изображение материала

Куда сходить в Тюмени в майские праздники

29 апреля 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Тюмени 1 мая пройдет квартирник в советском стиле

В Тюмени в этом году майские праздники пройдут в новом формате. Не будет традиционных шествий и праздничных фейерверков. «Наш Город» выяснил, куда тюменцы смогут сходить и что посмотреть в первые майские выходные.
Сюжет
Тюмень

29 апреля

В 18:00 в Тюменском драматическом театре начнутся спектакли «Кадриль» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Стоимость билетов от 400 до 2500 рублей.

В 20:00 в арт-кафе Драмтеатра начнется джазовый вечер с мужским вокалом. Гости мероприятия узнают о том, как Синатра помог Хрущеву, почему Леонид Утесов так и не стал акробатом, так ли прекрасен был мир Луи Армстронга, а также услышат лучшие произведения из репертуара этих четырех королей эстрады.

Стоимость билетов от 1500 до 2500 рублей.

В музее «Дом Машарова» до 20:00 желающие смогут посетить «Пятый Ремесленный сезон». Гостей ждут мастер-классы, творческие выступления, лекция, спектакль. Вход — свободный.

В 17:00 и 19:00 в ДК «Железнодорожник» для любителей сладостей пройдут мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет. Гостям интерактивной экспозиции расскажут историю шоколада, а также обучат мастерству по изготовлению конфет.

Стоимость билетов — 500 рублей.

30 апреля

В 16:00 в ДК «Нефтяник» Владислав Лисовец — эксперт моды, теле– и радиоведущий, проведет для гостей мероприятия «Нехолодно. Модные сезоны» мастер-класс. Стилист расскажет об актуальных трендах 2023 года, формировании имиджа и сочетании деталей для создания уникального стиля.

По окончании обучения участники также смогут задать звездному спикеру волнующие их вопросы.

Стоимость билетов 800-2000 рублей.

В 18:30 в ДК «Нефтяник» состоится модный шоу-показ коллекций уже известных и начинающих российских и московских дизайнеров в рамках рамках масштабного проекта «Нехолодно. Тюмень». В показе примут участие коллекции более 40 талантливейших дизайнеров Сибири.

Стоимость билетов 1000 рублей.

В 18:00 в Тюменском драматическом театре состоится спектакль «Ханума». «Ханума» — это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение.

Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, честолюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его красавицу-дочку и хитроумного приказчика?! Такой запутанный клубок под силу распутать только лучшей свахе Авлабара!

Стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.

В 20:00 в Тюменском драматическом театре состоится вечер джаз-бэнда Антона Дерябина «Легендарный джаз: от Синатры до Стинга» в арт-кафе драматического театра.

Стоимость билетов от 1500 до 2500 рублей.

1 мая

Праздник 1 мая в Тюмени начнется в 10:00 в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам, расположенных в скверах Тружеников тыла, Якова Неумоева и т. д.

С 13:00 до 14:00 у стелы «Город трудовой доблести» пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднику.

В 12:00 в Сквере Комсомольский митинг проведут тюменские коммунисты «Красный Первомай».

В 16:00 в ДК «Железнодорожник» состоится юбилейный концерт Симона Осиашвили.

В 1984 году Симон Осиашвили написал свою дебютную песню «Жизнь», которую спела София Ротару. За время творческой деятельности поэт написал более полутысячи композиций, самые известные из песен Осиашвили: «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Киса», «Колодец», «Капля в море», «Дорогие мои старики», «У опера с Петровки», «Ты мой бог», «Зимний сад», «Первые цветы» и др.

В юбилейном концерте прозвучат всенародно любимые песни Симона Осиашвили, вошедшие в золотой фонд отечественной эстрады и украшающие репертуар ведущих российских артистов.

Стоимость: от 500 до 1500 рублей

В 17:00 в ДК «Водник» состоится второй по счету Квартирник в советской тематике. В этот праздничный день, ДК «Водник» вернется в СССР, чтобы окунуться в разнообразие отечественной музыки тех лет.

Резиденты Квартирника будут исполнять песни Оттепели, Застоя и Перестройки. Среди них: Кино, Браво, Наутилус Помпилиус, Чайф, Альянс и даже Муслим Магомаев.

Стоимость билетов от 300 рублей.

В 18:00 в Тюменском драматическом театре состоится моноспектакль «Ухо Ван Гога». Стоимость билетов от 800 до 1200 рублей.

В 19:00 в Доме Печати состоится концерт музыкального коллектива «Мураками». Группа будет выступать в новом составе в рамках гастрольного тура по городам России.

Стоимость билетов 1200 — 1500 рублей.

В 21:30 и 21:45 с набережной Туры отправятся на речную прогулку «Салют» теплоходы. Продолжительность путешествия составит два часа.

Стоимость билетов 1000 рублей. Дети до 3-х лет — бесплатно, при условии: 1 ребенок — 1 взрослый.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Майские праздники#Тюменская область
Подпишитесь
«Про тараканов я промолчу». Откровения кондитеров о работе с десертами в Тюмени
Сегодня, 05:46
Какие места стоит посетить в Тюмени
Вчера, 10:21
На содержание губернатора Моора в Тюмени потратили более 20 миллионов рублей
Сегодня, 04:15
Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами
Вчера, 10:13
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
Вчера, 07:42
Рядом с набережной на участке КРТ построят новый жилой комплекс «Авторский»
Вчера, 09:59