Куда сходить в Тюмени в майские праздники

В 20:00 в арт-кафе Драмтеатра начнется джазовый вечер с мужским вокалом. Гости мероприятия узнают о том, как Синатра помог Хрущеву, почему Леонид Утесов так и не стал акробатом, так ли прекрасен был мир Луи Армстронга, а также услышат лучшие произведения из репертуара этих четырех королей эстрады.