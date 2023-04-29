Куда сходить в Тюмени в майские праздники

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29 апреля
В 18:00 в Тюменском драматическом театре начнутся спектакли «Кадриль» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Стоимость билетов от 400 до 2500 рублей.
В 20:00 в арт-кафе Драмтеатра начнется джазовый вечер с мужским вокалом. Гости мероприятия узнают о том, как Синатра помог Хрущеву, почему Леонид Утесов так и не стал акробатом, так ли прекрасен был мир Луи Армстронга, а также услышат лучшие произведения из репертуара этих четырех королей эстрады.
Стоимость билетов от 1500 до 2500 рублей.
В музее «Дом Машарова» до 20:00 желающие смогут посетить «Пятый Ремесленный сезон». Гостей ждут мастер-классы, творческие выступления, лекция, спектакль. Вход — свободный.
В 17:00 и 19:00 в ДК «Железнодорожник» для любителей сладостей пройдут мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет. Гостям интерактивной экспозиции расскажут историю шоколада, а также обучат мастерству по изготовлению конфет.
Стоимость билетов — 500 рублей.
30 апреля
В 16:00 в ДК «Нефтяник» Владислав Лисовец — эксперт моды, теле– и радиоведущий, проведет для гостей мероприятия «Нехолодно. Модные сезоны» мастер-класс. Стилист расскажет об актуальных трендах 2023 года, формировании имиджа и сочетании деталей для создания уникального стиля.
По окончании обучения участники также смогут задать звездному спикеру волнующие их вопросы.
Стоимость билетов 800-2000 рублей.
В 18:30 в ДК «Нефтяник» состоится модный шоу-показ коллекций уже известных и начинающих российских и московских дизайнеров в рамках рамках масштабного проекта «Нехолодно. Тюмень». В показе примут участие коллекции более 40 талантливейших дизайнеров Сибири.
Стоимость билетов 1000 рублей.
В 18:00 в Тюменском драматическом театре состоится спектакль «Ханума». «Ханума» — это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение.
Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. А если к этому прибавить молодого влюбленного учителя, честолюбивого купца с мечтою о княжеском гербе, его красавицу-дочку и хитроумного приказчика?! Такой запутанный клубок под силу распутать только лучшей свахе Авлабара!
Стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.
В 20:00 в Тюменском драматическом театре состоится вечер джаз-бэнда Антона Дерябина «Легендарный джаз: от Синатры до Стинга» в арт-кафе драматического театра.
Стоимость билетов от 1500 до 2500 рублей.
1 мая
Праздник 1 мая в Тюмени начнется в 10:00 в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам, расположенных в скверах Тружеников тыла, Якова Неумоева и т. д.
С 13:00 до 14:00 у стелы «Город трудовой доблести» пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднику.
В 12:00 в Сквере Комсомольский митинг проведут тюменские коммунисты «Красный Первомай».
В 16:00 в ДК «Железнодорожник» состоится юбилейный концерт Симона Осиашвили.
В 1984 году Симон Осиашвили написал свою дебютную песню «Жизнь», которую спела София Ротару. За время творческой деятельности поэт написал более полутысячи композиций, самые известные из песен Осиашвили: «Не сыпь мне соль на рану», «Бабушки-старушки», «За милых дам», «Киса», «Колодец», «Капля в море», «Дорогие мои старики», «У опера с Петровки», «Ты мой бог», «Зимний сад», «Первые цветы» и др.
В юбилейном концерте прозвучат всенародно любимые песни Симона Осиашвили, вошедшие в золотой фонд отечественной эстрады и украшающие репертуар ведущих российских артистов.
Стоимость: от 500 до 1500 рублей
В 17:00 в ДК «Водник» состоится второй по счету Квартирник в советской тематике. В этот праздничный день, ДК «Водник» вернется в СССР, чтобы окунуться в разнообразие отечественной музыки тех лет.
Резиденты Квартирника будут исполнять песни Оттепели, Застоя и Перестройки. Среди них: Кино, Браво, Наутилус Помпилиус, Чайф, Альянс и даже Муслим Магомаев.
Стоимость билетов от 300 рублей.
В 18:00 в Тюменском драматическом театре состоится моноспектакль «Ухо Ван Гога». Стоимость билетов от 800 до 1200 рублей.
В 19:00 в Доме Печати состоится концерт музыкального коллектива «Мураками». Группа будет выступать в новом составе в рамках гастрольного тура по городам России.
Стоимость билетов 1200 — 1500 рублей.
В 21:30 и 21:45 с набережной Туры отправятся на речную прогулку «Салют» теплоходы. Продолжительность путешествия составит два часа.
Стоимость билетов 1000 рублей. Дети до 3-х лет — бесплатно, при условии: 1 ребенок — 1 взрослый.