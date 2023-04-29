Губернатор Моор пригласил патриарха Кирилла в Тюмень

«Тюменская область — это особый регион, играющий большую роль в экономике страны. Тюменская область — развивающийся регион. Развивается и церковная жизнь, поэтому у меня большое внимание к вашему региону и понимание его значимости», — отметил предстоятель Русской Православной церкви.