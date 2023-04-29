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Губернатор Моор пригласил патриарха Кирилла в Тюмень

29 апреля 2023, 03:39
Фото: тг-канал Александр Моор

Александр Моор пригласил патриарха Кирилла посетить Тюменскую область

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тюменскую область во время встречи в Москве.
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Тюмень
Видео: тг-канал Александр Моор

«Тюменская область — это особый регион, играющий большую роль в экономике страны. Тюменская область — развивающийся регион. Развивается и церковная жизнь, поэтому у меня большое внимание к вашему региону и понимание его значимости», — отметил предстоятель Русской Православной церкви.

В свою очередь Александр Моор поблагодарил его Святейшество за высокую оценку Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом перезахоронят останки первого градоначальника Тюмени, купца Андрея Текутьева. Его останки планируют разместить в усыпальнице, которая расположена в Спасской церкви.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Развитие#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Видео
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