Губернатор Моор пригласил патриарха Кирилла в Тюмень

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
«Тюменская область — это особый регион, играющий большую роль в экономике страны. Тюменская область — развивающийся регион. Развивается и церковная жизнь, поэтому у меня большое внимание к вашему региону и понимание его значимости», — отметил предстоятель Русской Православной церкви.
В свою очередь Александр Моор поблагодарил его Святейшество за высокую оценку Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом перезахоронят останки первого градоначальника Тюмени, купца Андрея Текутьева. Его останки планируют разместить в усыпальнице, которая расположена в Спасской церкви.