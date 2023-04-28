В военных комиссариатах Тюмени вскрыли схему по продаже военных билетов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени со специальной военной операции вернулся бывший начальник исправительной колонии № 1 Игорь Чурсин. В 2020 году он был осужден на 8 лет за получение взяток от осужденных. В 2022 году завербовался в ЧВК «Вагнер» и после полугодовой службы вернулся в Тюмень с погашенной судимостью.