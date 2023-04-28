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В военных комиссариатах Тюмени вскрыли схему по продаже военных билетов

28 апреля 2023, 05:37
Фото: 1MI

В военном комиссариате Тюмени продавали военные билеты

Комиссариаты Центрального и Калининского административных округов Тюмени уличили в продаже военных билетов.
Сюжет
Тюмень

По данным материалов суда, в преступной схеме, реализуемой в 2018 году, участие принимали председатель военно-врачебной комиссии и два посредника. За денежное вознаграждение в размере 250-270 тысяч рублей они выдавали справки о негодности к военной службе.

Медики находили клиентов, получали от них деньги и отдавали их действующему на момент совершения преступлений председателю военно-врачебной комиссии Калининского и Центрального административных округов (эту должность он покинул несколько лет назад).

Схема была такова: оплатившие услуги призывники приносили на комиссию сфальсифицированные справки о проблемах со здоровьем. Председатель комиссии, заранее получившая деньги, способствовала, чтобы тюменцы получали освобождение от службы в ВС РФ.

Делились деньги тоже по схеме — 65 000 получал председателю комиссии, 10 000 — посредница, оставшуюся сумму — медик, находивший желающих «откосить» и изготавливающий им поддельные медицинские документы.

Одного из клиентов аферистов поймали за дачу взятки в крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, пишет URA.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени со специальной военной операции вернулся бывший начальник исправительной колонии № 1 Игорь Чурсин. В 2020 году он был осужден на 8 лет за получение взяток от осужденных. В 2022 году завербовался в ЧВК «Вагнер» и после полугодовой службы вернулся в Тюмень с погашенной судимостью.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Взятки#Военкомат#Военные#Военный комиссар Тюменской области#Военный призыв#Тюмень#Суд#Тюменская область
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