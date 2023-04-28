В тюменском ЖК «Европейский берег» построят большую четырехполосную дорогу

В заречной части города Тюмени к сентябрю построят четырехполосную дорогу

В Зареке идёт строительство новой четырехполосной дороги. На данный момент в ЖК «Европейский берег» перекопали 1,2 км трассы от улицы Алебашевской до Газовиков.