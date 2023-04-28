В тюменском ЖК «Европейский берег» построят большую четырехполосную дорогу

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Представители администрации Тюмени сообщили, что все работы выполнят к 15 ноября. На данный момент завершено строительство канализационного коллектора.
Около жилых домов идут земляные работы, здесь находится спецтехника. Ожидается, что движение по улице смогут открыть 1 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что строители начали ремонт на улице Энергетиков. Они обновят 1 км дорог, скоро сюда завезут щебень и приступят к укладке асфальта.