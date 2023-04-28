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В тюменском ЖК «Европейский берег» построят большую четырехполосную дорогу

28 апреля 2023, 13:43
Фото: 1MI

В заречной части города Тюмени к сентябрю построят четырехполосную дорогу

В Зареке идёт строительство новой четырехполосной дороги. На данный момент в ЖК «Европейский берег» перекопали 1,2 км трассы от улицы Алебашевской до Газовиков.

Представители администрации Тюмени сообщили, что все работы выполнят к 15 ноября. На данный момент завершено строительство канализационного коллектора.

Около жилых домов идут земляные работы, здесь находится спецтехника. Ожидается, что движение по улице смогут открыть 1 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что строители начали ремонт на улице Энергетиков. Они обновят 1 км дорог, скоро сюда завезут щебень и приступят к укладке асфальта.

Строители начали ремонт на улице Энергетиков в Тюмени, они обновят 1 км дороги. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Деньги#Безопасность на дорогах#Водители
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