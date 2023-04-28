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Пьяный водитель сбил двух подростков в тюменском селе

28 апреля 2023, 04:12
Фото: ГИБДД

Пьяный водитель сбил двух детей в Тюменской области

Двое детей попали накануне в больницу с серьезными травмами в селе Сосновка (Заводоуковский ГО) в результате аварии. Подростков сбил нетрезвый водитель автомобиля Toyota.
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ДТП

ЧП произошло в девять часов вечера на улице Центральной села Сосновка. Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 16-летние девочки шли по обочине дороги, когда на них наехал автомобиль.

Водитель сначала остановился, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии дети получили тяжелые травмы ног.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали автомобилиста «по горячим следам». 39-летний местный житель был пьян, показания алкотестера составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом мужчина не имеет, в этом году он уже задерживался пьяным за рулем.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду в Тюмени под колеса автомобиля попали двое электросамокатчиков и один мотоциклист.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Дети#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область
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