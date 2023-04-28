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В тюменских колониях не хватает десятков надзирателей

28 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI

Из тюменских колоний увольняются молодые надзиратели

Тюменские исправительные учреждения нуждаются в молодых кадрах. По данным сайта Зарплата.ру, идёт набор в СИЗО №1, ИК-1 и ИК-2.

Колониям нужны младшие инспекторы отдела охраны и младшие инспекторы дежурной службы. Чаще всего на эти должности набирают сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Им предлагают зарплату от 25 до 30 тысяч в месяц, что по меркам Тюмени немного. В тюменских колониях работают в основном специалисты со стажем от 5 лет.

Не хватает сотрудников и в региональных больницах УФСИН по Тюменской области. Только в ЛИУ-19 в феврале – марте требовались 5 врачей.

В конце марта «Наш город» сообщал, что в СИЗО-1 в Тюмени срочно нужны 45 человек. тобольские КП-9 и ИК-13 набирают ещё десять новых сотрудников.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Александр Мязин
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