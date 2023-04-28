В тюменских колониях не хватает десятков надзирателей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Колониям нужны младшие инспекторы отдела охраны и младшие инспекторы дежурной службы. Чаще всего на эти должности набирают сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Им предлагают зарплату от 25 до 30 тысяч в месяц, что по меркам Тюмени немного. В тюменских колониях работают в основном специалисты со стажем от 5 лет.
Не хватает сотрудников и в региональных больницах УФСИН по Тюменской области. Только в ЛИУ-19 в феврале – марте требовались 5 врачей.
В конце марта «Наш город» сообщал, что в СИЗО-1 в Тюмени срочно нужны 45 человек. тобольские КП-9 и ИК-13 набирают ещё десять новых сотрудников.