В тюменских колониях не хватает десятков надзирателей

Колониям нужны младшие инспекторы отдела охраны и младшие инспекторы дежурной службы. Чаще всего на эти должности набирают сотрудники в возрасте 25 лет и младше. Им предлагают зарплату от 25 до 30 тысяч в месяц, что по меркам Тюмени немного. В тюменских колониях работают в основном специалисты со стажем от 5 лет.