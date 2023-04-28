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В Тюмени похолодает до -6 и пойдет снег

28 апреля 2023, 03:12
Фото: 1MI

В Тюменской области 28 апреля ожидаются похолодание, сильный ветер и дожди

В Тюменской области сегодня ухудшится погода. Ожидаются похолодание, дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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Тюмень

В течение дня температура воздуха составит +10…+15, в отдельных районах юга региона +4…+9. Днем ожидаются осадки в виде дождя, в северных районах — в виде дождя со снегом.

К ночи столбики термометров опустятся до -1…-6. В субботу, 29 апреля, день пройдет без осадков температура воздуха составит +8…+13, скорость ветра 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.

Последний день апреля, воскресенье, пройдет при переменной облачности. В ночные часы столбики термометров покажут -1.-6, в течение дня воздуха прогреется до +7…+12. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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