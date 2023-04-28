В Тюмени похолодает до -6 и пойдет снег

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В течение дня температура воздуха составит +10…+15, в отдельных районах юга региона +4…+9. Днем ожидаются осадки в виде дождя, в северных районах — в виде дождя со снегом.
К ночи столбики термометров опустятся до -1…-6. В субботу, 29 апреля, день пройдет без осадков температура воздуха составит +8…+13, скорость ветра 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.
Последний день апреля, воскресенье, пройдет при переменной облачности. В ночные часы столбики термометров покажут -1.-6, в течение дня воздуха прогреется до +7…+12. Скорость ветра составит 5-10 м/с.