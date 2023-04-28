В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза

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Published Сегодня, 03:48
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Для исследования пробы были отобраны в Ленинском административном округе Тюмени. В настоящее время качество воздуха остается на контроле специалистов.
Между тем, по данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на средней отметке и составляет 51 при норме от 0 до 50. Концентрация ПДК превышает в 2,4 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в регионе действуют 4 лесных пожара, три из которых локализованы — в Аромашевском, Омутинском районах, на границе со Свердловской областью.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские пожарные отправили в Курганскую область, где горят поля на площади 80 гектар. Огнем охвачены несколько сел и деревень.