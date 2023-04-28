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В Тюмени концентрация ПДК в воздухе превышена в 2,4 раза

28 апреля 2023, 03:48
Фото: IQAir

После дымки Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени

Тюменский Роспотребнадзор проверил атмосферный воздух Тюмени на содержание вредных веществ. По данным ведомства, превышений ПДК вредных веществ не выявлено.
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Тюмень

Для исследования пробы были отобраны в Ленинском административном округе Тюмени. В настоящее время качество воздуха остается на контроле специалистов.

Между тем, по данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на средней отметке и составляет 51 при норме от 0 до 50. Концентрация ПДК превышает в 2,4 раза рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

Согласно данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в регионе действуют 4 лесных пожара, три из которых локализованы — в Аромашевском, Омутинском районах, на границе со Свердловской областью.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские пожарные отправили в Курганскую область, где горят поля на площади 80 гектар. Огнем охвачены несколько сел и деревень.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожары#Воздух#Неприятный запах#Управление Роспотребнадзора#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюмень#Тюменская область
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