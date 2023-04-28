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В центре Тюмени перекроют улицы Республики и Герцена из-за колонны ТВВИКУ

28 апреля 2023, 11:11
Фото: Тюмень - наш дом

Дорожники перекроют улицы Республики и Герцена в центре Тюмени. Скрин

В областной столице 29 апреля перекроют участок дороги по улице Механической. Здесь пройдёт торжественное мероприятие с участием выпускников ТВВИКУ, сообщают в администрации города.
«Будет ограничено движение автомобилей: с 09:30 до 11:00 на период прохождения колонны по ул. Льва Толстого, д.1 – ул. Флотская – ул. Полевая – ул. Герцена – ул. Мориса Тореза – ул. Республики», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

Вчера центр Тюмени тоже перекрывали, но с 18:00 до 19:00, Это не вызвало больших пробок на дорогах.

Ранее «Наш город» сообщал, что автомобильное движение  от улицы 50 лет Октября, 64, до Энергетиков приостановят в преддверии Дня Победы.

В Тюмени перекроют проезд в районе улиц 50 лет Октября и Энергетиков
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах
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