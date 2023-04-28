В центре Тюмени перекроют улицы Республики и Герцена из-за колонны ТВВИКУ

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
«Будет ограничено движение автомобилей: с 09:30 до 11:00 на период прохождения колонны по ул. Льва Толстого, д.1 – ул. Флотская – ул. Полевая – ул. Герцена – ул. Мориса Тореза – ул. Республики», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».
Вчера центр Тюмени тоже перекрывали, но с 18:00 до 19:00, Это не вызвало больших пробок на дорогах.
Ранее «Наш город» сообщал, что автомобильное движение от улицы 50 лет Октября, 64, до Энергетиков приостановят в преддверии Дня Победы.