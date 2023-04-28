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В Питере рассмотрели дело против правительства Тюменской области

28 апреля 2023, 08:28
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге рассмотрели дело общественника против тюменского правительства

В Санкт-Петербурге рассмотрели дело общественника против тюменского правительства

Апелляционный суд Санкт-Петербурга рассматривал жалобу на решение областного суда по иску об оспаривании повышения тарифов ЖКУ в Тюмени с 01 июля 2022 года на 14,9 процентов.
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Суд

Ранее тюменский суд отказал общественнику Юрию Рябцеву в иске против правительства, общественник просил признать незаконным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ был подписан губернатором Тюменской области Александром Моором.

Тогда Рябцев решил обратиться в вышестоящий суд, чтобы оспорить отказ в возбуждении дела.

«Административный истец из-за своей бедности принимал участие в заседании по ВКС. Но юристы губернатора прилетели в Санкт-Петербург, полпгпю, что за казённый счёт. Заседание длилось больше часа. У суда возникли вопросы к позиции губернатора, в связи с чем суд запросил у Моора письменные объяснения обоснованности повышения тарифов ЖКХ», — рассказал Рябцев.

Так как на подготовку документации еще потребуется время, дело было отложено до 25 мая. Отметим, если питерский суд удовлетворит жалобу, то дело буду рассматривать в Тюмени с самого начала.

«Если удовлетворят иск, то правительство области обязано вернуть тюменцам необоснованно уплаченные средства», — объясняет общественник.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Рябцев судился с главой города Русланом Кухаруком. Он хотел оспорить запрет на проведение митинга.

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