В Питере рассмотрели дело против правительства Тюменской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Ранее тюменский суд отказал общественнику Юрию Рябцеву в иске против правительства, общественник просил признать незаконным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ был подписан губернатором Тюменской области Александром Моором.
Тогда Рябцев решил обратиться в вышестоящий суд, чтобы оспорить отказ в возбуждении дела.
«Административный истец из-за своей бедности принимал участие в заседании по ВКС. Но юристы губернатора прилетели в Санкт-Петербург, полпгпю, что за казённый счёт. Заседание длилось больше часа. У суда возникли вопросы к позиции губернатора, в связи с чем суд запросил у Моора письменные объяснения обоснованности повышения тарифов ЖКХ», — рассказал Рябцев.
Так как на подготовку документации еще потребуется время, дело было отложено до 25 мая. Отметим, если питерский суд удовлетворит жалобу, то дело буду рассматривать в Тюмени с самого начала.
«Если удовлетворят иск, то правительство области обязано вернуть тюменцам необоснованно уплаченные средства», — объясняет общественник.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Рябцев судился с главой города Русланом Кухаруком. Он хотел оспорить запрет на проведение митинга.