Тюменцы могут посмотреть научно-фантастический сериал об андроиде Ева

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Тюменцы могут уже сегодня посмотреть научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время». Премьера первого сезона состоялась на «Кинопоиске».
Главный герой сериала — андроид Ева из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие картины происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки — итальянский и древнегреческий.
Сериал был создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Современная технология позволила видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.
Как рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура, компания решила создать фильм о виртуальном помощнике, чтобы «очеловечить» технологию. В реальной жизни Ева — виртуальный помощник, которая ежедневно сопровождает абонентов компании: отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете.
«В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал „Ева. Связь сквозь время“ мы хотим создать вокруг Евы свою кино-вселенную, „очеловечить“ технологию, добавить эмоций и чувств», — рассказала Татьяна Гура.
Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссеры — Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актер в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.