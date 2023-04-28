Тюменцы могут посмотреть научно-фантастический сериал об андроиде Ева

Главный герой сериала — андроид Ева из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие картины происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки — итальянский и древнегреческий.