Тюменский хирург Иван Швецов назначен главврачом ОКБ № 2

Иван Швецов свой профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1. С 2015 по 2019 годы работал в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года занимал кресло заместителя главврача в ОКБ №2.