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Тюменский хирург Иван Швецов назначен главврачом ОКБ № 2

28 апреля 2023, 06:59
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени главным врачом ОКБ №2 назначен хирург Иван Швецов

На должность главного врача тюменской Областной клинической больницы № 2 назначен кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификации Иван Швецов, занимавший с 2019 года кресло заместителя ОКБ № 2.
Сюжет
Тюмень

Ранее медицинское учреждение возглавлял Роман Паськов. Он был назначен на эту должность в апреле 2018 года.

Иван Швецов свой профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1. С 2015 по 2019 годы работал в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года занимал кресло заместителя главврача в ОКБ №2.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назначили нового главу ОКБ № 1. Им стал депутат городской думы, торакальный хирург Иван Попов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ОКБ №2#Тюмень#Назначения#Тюменская область
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