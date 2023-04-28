Тюменский хирург Иван Швецов назначен главврачом ОКБ № 2

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Ранее медицинское учреждение возглавлял Роман Паськов. Он был назначен на эту должность в апреле 2018 года.
Иван Швецов свой профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1. С 2015 по 2019 годы работал в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2019 года занимал кресло заместителя главврача в ОКБ №2.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назначили нового главу ОКБ № 1. Им стал депутат городской думы, торакальный хирург Иван Попов.