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Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска

28 апреля 2023, 07:20
Фото: Википедия

Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против блогера из Тобольска

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков написал в полицию заявление на уроженца Тобольска, бывшего футболиста, блогера Евгения Савина. Об этом он сообщил на «Форуме безопасного интернета».
Сюжет
Тюмень
«Евгений Савин на днях дал интервью Ксении Собчак, в котором продолжает публично дискредитировать российскую армию и тявкать на президента России. После вступления в законную силу постановления Тверского суда города Москвы, принятому по моему обращению, об административном правонарушении Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ раскаяния в содеянном ждать не пришлось. Блогер теперь имеет реальные шансы быть привлеченным по статье 280.3 УК РФ», — сообщил Терюшков в своем тг-канале.

В феврале этого Евгения Савина, блогера КраСава, привлекли к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Наш Город» писал, что Евгений Савин ранее являлся соведущим программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ». За свою карьеру Савин играл в футбольных клубах ФК «Тюмень», «Анжи», тульский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов». В настоящее время футболист находится на Кипре.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Дискредитация ВС РФ#Ответственность#Государственная дума#Тюмень#Тобольск#Жалоба#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность
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