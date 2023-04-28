Тявкает на президента: депутат ГД требует возбудить дело против блогера из Тобольска

«Наш Город» писал, что Евгений Савин ранее являлся соведущим программы «Культ Тура» на телеканале «Матч ТВ». За свою карьеру Савин играл в футбольных клубах ФК «Тюмень», «Анжи», тульский «Арсенал» и самарские «Крылья Советов». В настоящее время футболист находится на Кипре.