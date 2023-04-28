Туркомплекс в Тюменской области подключили к электричеству, сохранив лесной ландшафт

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Для обеспечения надежного электроснабжения глэмпинга энергетики проложили кабельную линию электропередачи, смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и установили распределительный щит. Общий объем выданной потребителю мощности составил 150 кВт.
Чтобы не нарушить лесной ландшафт, при строительстве линии специалисты использовали метод горизонтального направленного бурения.
Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень» и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Выданная туркомплексу «МОРЕЛЕСА» мощность позволит обустроить территорию для организации круглогодичного отдыха жителей и гостей Тюменской области.