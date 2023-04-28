nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Изображение материала

Туркомплекс в Тюменской области подключили к электричеству, сохранив лесной ландшафт

28 апреля 2023, 12:19
Фото: Россети Тюмень
«Россети Тюмень» подключили к электросетям базу отдыха в Нижнетавдинском районе Тюменской области. С 2020 года источником электроэнергии для расположенного на берегу озера Ипкуль туристического комплекса был дизельный генератор.

Для обеспечения надежного электроснабжения глэмпинга энергетики проложили кабельную линию электропередачи, смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и установили распределительный щит. Общий объем выданной потребителю мощности составил 150 кВт.

Чтобы не нарушить лесной ландшафт, при строительстве линии специалисты использовали метод горизонтального направленного бурения.

Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень» и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Выданная туркомплексу «МОРЕЛЕСА» мощность позволит обустроить территорию для организации круглогодичного отдыха жителей и гостей Тюменской области.

Подпишитесь
Более 300 домов снесут в Тюмени ради реновации
Сегодня, 10:31
Какие места стоит посетить в Тюмени
Сегодня, 10:21
В Питере рассмотрели дело против правительства Тюменской области
Сегодня, 08:28
Десятки тюменских судей отправят на курорт со СПА-процедурами
Сегодня, 10:13
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
Сегодня, 07:42
«Жизнь в гармонии с собой и природой»: в Тюмени запустили проект «Скандиа.Таунхаусы»
Сегодня, 04:00