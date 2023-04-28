Туркомплекс в Тюменской области подключили к электричеству, сохранив лесной ландшафт

«Россети Тюмень» подключили к электросетям базу отдыха в Нижнетавдинском районе Тюменской области. С 2020 года источником электроэнергии для расположенного на берегу озера Ипкуль туристического комплекса был дизельный генератор.

Для обеспечения надежного электроснабжения глэмпинга энергетики проложили кабельную линию электропередачи, смонтировали трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и установили распределительный щит. Общий объем выданной потребителю мощности составил 150 кВт. Чтобы не нарушить лесной ландшафт, при строительстве линии специалисты использовали метод горизонтального направленного бурения. Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании «Россети Тюмень» и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона. Выданная туркомплексу «МОРЕЛЕСА» мощность позволит обустроить территорию для организации круглогодичного отдыха жителей и гостей Тюменской области.