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Теплая погода вернется в Тюмени только 2 мая. Ожидается до + 24 градусов

28 апреля 2023, 12:04
Фото: 1MI

В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 24 градусов

По данным Гисметео, тёплая погода вернётся в Тюмени ко 2 мая. Синоптики прогнозируют до + 18 градусов, день будет малооблачным.

На майских праздниках дневная температура воздуха снизится до + 12. Скорость северного ветра составит 4-9 метров в секунду. Со 2 мая ожидается повышение температуры, влажность снизится до 30%.

На следующей неделе синоптики прогнозируют до + 24 градусов, но Тюмень накроют облака. Возможны порывы ветра до 11 м/с, осадков пока не ожидается.

Сухая и относительно тёплая погода способствует ландшафтным пожарам. Очаги возгорания постоянно фиксируются в полях недалеко от Тюмени, об этом сообщал «Наш город».

В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Пожар
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