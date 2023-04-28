Теплая погода вернется в Тюмени только 2 мая. Ожидается до + 24 градусов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На майских праздниках дневная температура воздуха снизится до + 12. Скорость северного ветра составит 4-9 метров в секунду. Со 2 мая ожидается повышение температуры, влажность снизится до 30%.
На следующей неделе синоптики прогнозируют до + 24 градусов, но Тюмень накроют облака. Возможны порывы ветра до 11 м/с, осадков пока не ожидается.
Сухая и относительно тёплая погода способствует ландшафтным пожарам. Очаги возгорания постоянно фиксируются в полях недалеко от Тюмени, об этом сообщал «Наш город».