Стало известно, когда в Тюмени отключат горячу воду. Список улиц

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как следует из документа, в этом году в областной столице подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону будет проведена в семь этапов.
Первыми под опрессовки попадут жители КПД, Лесобазы и Заречной части города. Горячее водоснабжение в домах на улицах Промышленной, Жигулевской, Мельникайте, Елизарова, Газовиков, Юрия Эрвье, Пожарных спасателей, Героев Космоса, Домостроителей, Западносибирской, Вересковой, Мебельщиков. Лесопарковой, Стратовой, Камчатской, Судостроителей, К. Заслонова, Одесской, Кедровой, Харьковской, 50 лет Октября, КотовскогоЮ Энергетиков, Республики, Василия Подшибякина, Старый Тобольский тракт, 2-я Луговой, Шербакова, Муравленко, Максима Горького, Заречном и Солнечном проездах, Коммунаров, Софьи Ковалевской будет отсутствовать с 15 мая по 28 мая.
Под второй этап, с 29 мая по 9 июня, попадут жители Пермякова, 30 лет Победы, Широтной, Олимпийской. Ткацкого проезда, Монтажников, Александра Логунова, 50 лет ВЛКСМ, Геологоразведчиков, Республики, Тульской, Николая Федорова, Челюскинцев, Водопроводной, Сакко, Комсомольской, Дзержинского, Хохрякова, Советской, Московского тракта, Декабристов, Карла Маркса, Куйбышева, Новой, Пекинского переула, Амурской, Восстания, Локомотивной, Клары Цеткин, Белинского, Ямской, Бакинских Комиссаров, Пролетарской, Садовой, Льва Толстого, Уральской, Флотской, Чернышевского, Болотникова, Горпищкомбинатовской, Кремлевской, Портовой, Новая, Парковой, Федерации, Интернациональной, Нововселов, Луначарского и т. д.
С 19 июня по 30 июня опрессовки будут проводить на Даудельной, Осипенко, Немцова, Сургутской, Циолковсского, Чукотской, Водников, Госпаровской, Пароходской, Орджоникидзе, Ванцетти, Комсомольской, Свердлова, Советской, Харьковской, Минской, Холодильной, Елизарова, Щорса, Максима Горького и т. д.
Четвертый этап опрессовочных работы пройдет с 3 июля по 14 июля: Республики, Гилевская роща, Пермякова, 50 лет Октября, Рижская, Энергетиков, Воровского, Котовского, Пржевальского, Одесская, 8 марта и т. д.
С 17 июля по 28 июля будет отключено горячее водоснабжение в домах на Валерии Гнаровской, Мельникайте, Николая Федорова, Широтной, Демьяна Бедного, Николая Чаплина, Депутатской, Самарцева, Черниговской, ГастеллоПанфиловцев, Степной, Червишевском тракте, Ставропольской, Федюнинского, Трактовой, Пархоменко.
С 31 июля по 13 августа опрессовки пройдут в домах на 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Малыгина, Шиллера. Максима Горького, Седова, Холодильной, Салтыкова-Щедрина, Республики, Тульсой, Минской, Мельникайте, Первомайской.
Заключительный седьмой этап опрессовочных работ в Тюмени проведут с 14 августа по 27 августа. Горячую воду отключат на 30 лет Победы, Моторостроителей, Монтажников, Василия Гольцова. Николая Зелинского, Станислава Карнацевича, Широтной, Кубанской. Фармана Салманова, Александра Протозанова, Федюнинского, Червишевском тракте и т. д.
Подробнее с графиком опрессовок можно ознакомиться на сайте УСТЭК.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году на все лето без горячего водоснабжения оставят жителей Тобольска. В городе пройдет капительный ремонт котельной.