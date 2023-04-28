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Шикарный кадр: пилот сфотографировал большую дугу пожара в Тюменской области

28 апреля 2023, 11:45
Фото: 1MI

Пилот самолёта сфотографировал большую дугу пожара в Тюменской области

Пожары в Тюменской области видны вечером с самолёта. Профессиональный пилот Владимир Мельников сфотографировал один из очагов недалеко от Тюмени.
Фото: vartpilot

Фото появилось в паблике ВК «vartpilot», на ней видно большую дугу из огня и дыма.

Стоит отметить, что сейчас в Тюмени и Тобольске прогнозируется малооблачная погода. Существенных осадков не ожидается, но порывы ветра могут достигать 10 м/с. Это способствует распространению ландшафтных пожаров.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Местные жители ощущали запах гари.

В Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Пожары#Фотография#Погода в Тюмени
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