Шикарный кадр: пилот сфотографировал большую дугу пожара в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Фото появилось в паблике ВК «vartpilot», на ней видно большую дугу из огня и дыма.
Стоит отметить, что сейчас в Тюмени и Тобольске прогнозируется малооблачная погода. Существенных осадков не ожидается, но порывы ветра могут достигать 10 м/с. Это способствует распространению ландшафтных пожаров.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в Тобольске из-за теплой погоды и ветра возникло сразу два ландшафтных пожара. Местные жители ощущали запах гари.