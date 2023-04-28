РЖД: Движение поездов вблизи деревни Юрахлы под Курганом осуществляется по графику

В настоящее время пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги оказывают помощь в тушении возгораний не только в Курганской, но и в соседней Челябинской области. Так, 27 апреля текущего года пожарный поезд со станции Златоуст оказывал помощь экстренным службам в ликвидации возгорания на перегоне Сыростан — Хребет. А состав со станции Кропачево помогает тушить загоревшуюся траву на полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая — Мурсалимкино.