РЖД: Движение поездов вблизи деревни Юрахлы под Курганом осуществляется по графику

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Никакой угрозы для инфраструктуры железнодорожного транспорта нет, добавили в пресс-службе. В сообщении также отмечается: информация, о том, что причиной пожара могла послужить искра от проходящего тепловоза, не нашла своего объективного подтверждения. Об этом пишет kikonline.ru.
«28 апреля пожарный поезд со станции Курган прибыл к деревне Юрахлы в помощь подразделениям МЧС в ликвидации природного пожара, подошедшего к железной дороге на перегоне Варгаши — Кравцево (…). Движение поездов на участке осуществляется по графику», — говорится в сообщении.
По сведениям пресс-службы, данный состав имеет запас воды — 180 тонн, а также все необходимое для тушения. Кроме того, поезд заправляет водой пожарные автомобили.
В тушении загоревшейся травы на полосе отвода железной дороги на перегоне Курган — Утяк был задействован еще один поезд — со станции Шадринск.
«Обращаем внимание, что железнодорожная линия электрифицирована, в связи с этим пожар не мог быть спровоцирован искрой от проходящих тепловозов, как сообщается в публикациях СМИ», — уточняется в сообщении.
В настоящее время пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги оказывают помощь в тушении возгораний не только в Курганской, но и в соседней Челябинской области. Так, 27 апреля текущего года пожарный поезд со станции Златоуст оказывал помощь экстренным службам в ликвидации возгорания на перегоне Сыростан — Хребет. А состав со станции Кропачево помогает тушить загоревшуюся траву на полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая — Мурсалимкино.
Накануне глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что на станции Юрахлы (Варгашинский район Курганской области) горит нескольких домов. По сведениям, полученным от МЧС, огонь перешел на хозяйственные постройки на площади 800 квадратных метров, ведется превентивная эвакуация жителей. Сейчас площадь лесного пожара составляет 100 га. В тушении уже задействовано более 40 человек, 15 единиц техники, также направлен пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России.
Накануне в Курганской области произошло сразу несколько крупных пожаров. На территории Кетовского округа и Кургане введен режим ЧС.