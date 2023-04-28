Рядом с набережной на участке КРТ построят новый жилой комплекс «Авторский»

Первый дом микрорайона будет сдан уже в конце 2024 года, он носит название «Изобретателей». Всего в ЖК будет 4 дома с собственными закрытыми от машин и посторонних дворами. Внутри дворов будут детские площадки, придомовые палисадники и зоны тихого отдыха. На первых этажах откроются магазины, пекарни, аптеки, кафе и салоны услуг. Все дома объединит пешеходный бульвар с зонами для детских игр, занятий спортом, спокойного отдыха и подвижных игр.