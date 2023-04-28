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Руслан Кухарук пойдет «паровозом» на выборах в тюменскую гордуму

28 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI

Глава администрации Тюмени Кухарук возглавит список ЕР на выборах в гордуму

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук возглавит список партии «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах в городскую думу. Правда, претендовать на депутатское кресло он не планирует.

Руслан Кухарук откажется от мандата — его получит народный избранник, следующий в списке за главой администрации областной столицы, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук получил на этой неделе благодарственное письмо от президента России Владимира Путина «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Ранее президент включил Кухарука в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Единая Россия#Городская Дума#Депутаты#Кандидаты в депутаты#Тюменская область#Руслан Кухарук
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