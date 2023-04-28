Руслан Кухарук пойдет «паровозом» на выборах в тюменскую гордуму

Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук получил на этой неделе благодарственное письмо от президента России Владимира Путина «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Ранее президент включил Кухарука в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте.