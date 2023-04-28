Руслан Кухарук пойдет «паровозом» на выборах в тюменскую гордуму

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Руслан Кухарук откажется от мандата — его получит народный избранник, следующий в списке за главой администрации областной столицы, пишет URA.RU со ссылкой на источник.
Ранее «Наш Город» писал, что Руслан Кухарук получил на этой неделе благодарственное письмо от президента России Владимира Путина «За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Ранее президент включил Кухарука в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте.