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Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая

28 апреля 2023, 18:35
Фото: РАЭК
27-й Российский интернет-форум (РИФ-2023) пройдет в период с 24 по 26 мая в Подмосковье. Главными темами предстоящего форума станут консолидация ИТ-бизнеса и построение нового технологического будущего.

Форум проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а его инициатором является Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером РИФ.

Как отмечается, РИФ уже в течение многих лет выступает площадкой для демонстрации достижений ИТ-отрасли, обмена опытом, а также выявления трендов будущего. Данное мероприятие затрагивает вопросы экономического роста, в основе которого лежат технологическое развитие, а также новые модели управления экономикой и социально-политической сферой, пишет gorod55.ru.

В прошлом году мир столкнулся с невиданными вызовами и изменениями. В этой связи форум стал для многих площадкой, где создавалась картина будущего российского ИТ. Об этом заявил директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников.

“Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена. Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться еще больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, традиционно станет РИФ-2023. “РИФ объединяет!” - один из главных слоганов форума этого года”, - добавил он.

В качестве основных тем РИФ-2023 заявлены: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, ИТ-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в ИТ-сфере, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления, а также другие.

Участниками форума традиционно являются топ-менеджеры крупнейших компаний цифрового контура. Мероприятие проводится каждый год с 1997 года и стало ключевым событием в ИТ-отрасли, которое в трехдневном формате собирает тысячи специалистов и экспертов.

В нынешнем году РИФ пройдет в обычном офлайн-формате на площадке подмосковного пансионата “Лесные дали” Управделами Президента Российской Федерации. Каждый год РИФ поражает участников своими активностями и форматами. Это и актуальные темы, и полезный контент, и активный спорт, а также огромное количество бизнес-встреч и нетворкинг на природе.

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