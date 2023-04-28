Российский интернет-форум пройдет в Подмосковье с 24 по 26 мая

“Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена. Экономика Рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24%, хотя изначально мы предполагали рост всего 11%. Чтобы развиваться еще больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для ИТ-отрасли, мы надеемся, традиционно станет РИФ-2023. “РИФ объединяет!” - один из главных слоганов форума этого года”, - добавил он.